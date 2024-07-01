北韓再度發射兩枚短程彈道飛彈＝自6月26日以來

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【首爾時事】根據韓國參謀本部表示，北韓於1日凌晨5點05分左右至凌晨5點15分（日本時間相同）從西南部昌延地區往東北方向發射兩枚短程彈道飛彈。這是北韓自6月26日以來再次發射彈道飛彈。

兩飛彈的飛行距離分別約為600公里和120公里。根據韓聯社報道，韓國軍方消息人士指出，第一枚飛彈飛行約600公里，降落在北韓東北部清津附近的日本海，但飛行約120公里的第二枚飛彈「墜落在陸地上可能性很大」。

韓國軍方譴責此舉「明顯挑釁，嚴重威脅朝鮮半島的和平與穩定」。並稱「我們正在與美國和日本密切分享相關訊息，保持充分準備。」

北韓反對日本、美國和南韓於6月27日至29日舉行的「自由邊緣」聯合軍演。聲明譴責此舉是「挑釁性軍事示威」，並警告將採取反制措施。

北韓聲稱其6月的發射是「多彈頭中程彈道飛彈的成功測試」。但同時，韓國軍方分析稱這次發射為失敗行動。

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