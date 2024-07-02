山梨縣富士山開山＝正式徵收過路費，首日有1,700人通過

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位於富士山山梨縣一側的吉田口登山道於7月1日正式開山。為了防止山頂附近的人多擁堵，本季開始實施每天4,000人的上限，並徵收每人2,000日圓的通行費。由於大風導致通往五合目的收費公路暫時關閉，早上辦理入山手續的綜合管理中心聚集許多登山者，通過臨時入口的入山腕帶發放櫃檯也一度出現擁擠。

目前設有可提前線上支付通行費等的預約名額（3,000人），及可在當天現場支付的預約名額（1,000名）。為了防止單日來回登頂的俗稱「子彈登山者」，大門也預計下午4點至隔天凌晨3點間關閉。

每年都會攀登富士山的齊藤望（53歲）表示：「我提前預訂登山，雖然沒有收到QR CODE（通過電子郵件），但手續仍很順利。」

來自富士河口湖町的長山大乃（30歲）則是在當天穿過接待處的大門。她稱「我不知道有預訂系統，但過程很順利」後，直接前往山頂邁進。

一位來自名古屋的50歲多上班族，則是計畫住在七合目的山間小屋，他稱：「我已經爬過好幾次山了，山頂附近的區域已經飽和了，我想（規定）這將有助於遏制類似情況。」

另一方面，生日當天從香港來登山的陳姓人士（17歲）則說：「有關申請的訊息不多，讓人很難理解。」表達不滿的態度。

當天下午4點關閉登山大門時，已有1,699名登山者通過大門。知事長崎幸太郎在關門後接受採訪時表示，「基本上沒有遇到任何麻煩地完成首日工作。我們將繼續以緊張的心情面對各種情況。」



五合目綜合管理中心的入境手續櫃檯＝1日上午、山梨縣富士吉田市



五合目綜合管理中心的工作人員向已繳交通行費的登山者發放腕帶＝1日上午、山梨縣富士吉田市



工作人員在臨時大門前檢查登山者（右）的腕帶＝1日上午、山梨縣富士吉田市

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