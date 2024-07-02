日本企業代表團會見中國政要＝傳達對「日本國民安全」的擔憂

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【北京時事】日本國際貿易振興協會代表團（會長：前眾議院議長河野洋平），7月1日在北京人民大會堂會見中國國務院副總理何立峰。考量到中國修訂的反間諜法加強了對間諜的打擊，以及上個月在江蘇蘇州發生的日本母親和孩子被持刀襲擊的事件，河野對參與經濟往來的日本公民的「安全」表示擔憂。

根據該團消息人士透露，河野談到了日本公民在中國被拘留的問題，他稱：「這是日本人對在中國投資猶豫不決的一個主要原因」、並強調「如果我們能夠提高法律解釋的透明度，就會為經濟交流帶來安全感」。河野並稱，對於蘇州的事件，他呼籲調查真相，並表示「我希望弄清楚日本人是否成為目標。」再次呼籲恢復前往中國時的短期停留免簽措施。

何先生只說了一句：「我想進一步擴大兩國之間的貿易和經濟關係。」對於蘇州事件，他解釋說這是一次「偶發事件」，並否認日本人成為目標的可能性。



日本國際貿易促進協會會長河野洋平（左）1日在北京人民大會堂與中國國務院副總理何立峰（右）會談（代表攝影、時事）

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