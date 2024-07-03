新紙幣3日發行＝睽違20年，採用防偽紙幣新技術

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睽違20年來的新鈔將於3日正式發行。10,000日圓紙幣上印有代表現代日本的實業家澀澤榮一的肖像，5,000日圓紙幣上印有現在的津田塾大學創立者津田梅子的肖像，1,000日圓紙幣上印有發現鼠疫細菌的細菌學家北里柴三郎的肖像。紙幣採用最新的防偽技術，包括世界上第一個在紙幣上使用的3D辨識。

3D辨識是種當鈔票傾斜時，肖像會出現三維移動的技術，「水印」部分的背景也有精細的菱形圖案，讓人難以偽造。透過採用特殊技術，用凸起的墨水列印，視障者即使用手指觸摸也可輕鬆識別鈔票。

新版10,000日圓紙幣從2021年就開始生產。截至今年6月底，日本銀行已經儲備三種類型合計約52億張紙幣。這與2004年紙幣更新時製造的約50億張水準大致相同。預計本年度末累計製造量將達74.8億張。

日本銀行於3日，在東京日本橋本石町總行以及全國32家分行的金融機構櫃檯等提前於上午8點開放，比平時提前一小時，新版紙幣至此被認為「已發行」。各金融機構將新紙幣分發到各商店。

根據財務省資訊，金融機構ATM機已基本完成改造，可受理新鈔，從3日起將可從商店櫃檯及ATM機上分階段購買。上次換鈔時，在11月發行一年後，已有60%的鈔票是更換為新鈔。



20年來首次更新的紙幣樣本＝6月19日、東京都北區

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