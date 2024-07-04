岸田首相向過去強制絕育原告道歉＝考慮在月底前會面並考慮賠償

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日本首相岸田文雄於3日宣布，打算在本月內會見原告，就最高法院大法官先前裁定「前優生保護法」違憲並責令政府支付強制絕育賠償金的裁決一事正式道歉。岸田並還宣布，將立即考慮新的方式，及時賠償原告，並向廣大受害者提供賠償。

首相在首相官邸對記者團發表講話時談到強制手術時說：「這是不應該允許的侵犯人權行為，因為它損害了人的尊嚴。作為過去執法者立場，真誠地感到遺憾並真誠地道歉。」對於與原告會面一事，他表示，「我想聽聽他們痛苦的經歷和想法，並直接轉達我的悔恨和歉意。」

岸田也指出，受害者已經遭受多年苦難，而且逐漸衰老。有關賠償，他說，「這是一個刻不容緩地的問題。」

判決後，首相將兒童政策擔當大臣加藤鮎子和法務副大臣門山宏哲召至官邸，指示他們在與朝野協調的同時，加快考慮賠償方式。首相還要求加藤大臣在一個月內安排與原告的會面。

首相告訴記者團稱：「為了防止這種情況再次發生，政府將盡最大努力實現人們共存的社會，而不是因疾病或殘疾的存在而分裂社會。」關於對仍在繼續訴訟的原告的回應，他說：「我想根據最高法院的裁決來考量這點。」



最高法院對強制絕育案做出裁決後，首相岸田文雄低下頭致歉＝3日下午、首相官邸



日本內閣官房長官林芳正召開記者會＝3日下午、首相官邸



兒童政策擔任大臣加藤鮎子（中）在會見岸田文雄首相後回答問題＝3日下午、首相官邸

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