「不能容忍美軍性暴力」＝沖繩縣政府前展開抗議集會

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7月4日晚間，受到一系列美軍人員性侵女性事件曝光影響，那霸市沖繩縣政府前多人舉行抗議集會。參加活動的市民氣勢高漲，稱「我們不會容忍美軍對女性性暴力」、「縣內的人民很憤怒」。

這場集會是由公民團體「防止沖繩再次成為戰場的縣民協會」主辦的。根據該組織稱，大約有600人參加活動，他們舉著寫有「保護沖繩尊嚴」和「關閉基地」等字樣的橫幅和標語牌。

該縣知事玉城丹尼發來消息稱，「本廳所有機構將共同努力，保護縣民的安全。」

人們也對中央政府未能向該縣提供有關該事件的資訊感到憤怒。該協會秘書長山城博治勃然大怒稱：「這是國家等級的掩蓋行為，是不可原諒的憤怒行為。把沖繩當作什麼了？」

當地大學研究生島袋里穂（28歲）說：「當我想像女孩們當下有多可怕時，我無法控制情緒。」她以1995年美國士兵襲擊一名年輕女孩為例，表達了對屢次性暴力的憤怒，她說：「我想在這裡尖叫說『我受夠了』。」

過去經歷過塞班島戰爭的橫田CHIYO子（97歲）表示，「美軍的性暴力在他們回歸日本前就一直在繼續，至今也是如此」她稱：「因為他們對戰爭一無所知，才能如此恣意妄為」。

第一次參加集會的東江真澄（39歲）帶著三個孩子前來，他抱怨道：「讓我們這代成為受害的最後一代，絕不能把這一切留給我們的孩子們。」



受到一系列美軍人員性侵女性事件曝光影響，那霸市沖繩縣政府前多人舉行抗議集會＝4日下午、那霸市內

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