47%企業使用生成式AI＝與歐美公司存在差異－資訊傳播白皮書

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日本總務省在5日發布的《2024年資訊通信白皮書》中透露，46.8%的企業使用生成式AI（人工智慧）進行公司內部事務處理。然而這一數字中美國為84.7%，德國為72.7%，與歐美企業相比差距甚大。雖然日本公司僅處於將其引入某些內部事務的階段，例如創建會議記錄、電子郵件和文字檔等，用途相對慎重，但在歐洲和美國，它已用於廣泛的事物，包括與客戶應對等關係上。

包括試運行AI期間，美國和德國企業的使用率超過90%，而日本企業的使用率則為70%。雖然70%的受訪者期望生成式人工智慧的好處，能例如說提高工作效率等，但也有相當數量的受訪者對版權侵權和資訊外洩等風險上表示擔憂。

日本使用產生人工智慧的個人比例為9.1%，遠低於美國（46.3%）和德國（34.6%）。然而，在日本，70%的受訪者對未來將其用於「研究」和「有關疾病和健康的建議」等目的上持積極態度，表明「存在潛在需求仍大」。



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