靜岡市飆40度高溫＝日本氣象廳發夏季中暑警報

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東北地區南部至沖繩地區7日持續受到太平洋高壓的影響，天氣晴朗炎熱。靜岡市駿河區的靜岡地方氣象台下午1時18分記錄到的氣溫40.0攝氏度，這是全國今年夏天首次超過40度。截至下午5點，氣溫35℃以上的高溫天數達到244個，為今年夏季最多，高溫區佔全國所有觀測地點的四分之一以上。

雨季鋒繼續北移進入日本海，預計8日仍將出現極端高溫。日本氣象廳和環境省呼籲人們白天避免外出並使用空調，以防中暑。

7日，群馬縣下仁田町、西野牧市氣溫為39.8度，甲府市氣溫為39.3度，福島縣浪江町氣溫為38.8度。主要城市最高溫度為：仙台和大阪34.8度，東京都中心（千代田區）34.4度，名古屋37.7度，福岡35.2度。

靜岡地方氣象台創下了1940年開始統計以來的最高氣溫新紀錄。4日觀測到39.3度的氣溫後，有幾天氣溫在35度左右。

日本有史以來的最高氣溫為41.1度，分別於2018年7月在埼玉縣熊谷市、2020年8月在濱松市所觀測到。



隨著氣溫升高，皇宮前的人行道上出現了海市蜃樓現象＝7日下午、東京都千代田區

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