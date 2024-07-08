小池百合子擊敗石丸、蓮舫等三度當選東京都知事

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東京都知事選舉7日在任期屆滿之際舉行選舉投開票，現任無黨派參選人小池百合子（71歲）、廣島縣安藝高田市前市長石丸伸二（41歲）、蓮舫等前參議院議員（56歲）等55名新參選人中，小池一一擊敗獲得三度當選。小池百合子在獲得自民黨支持的同時，針對該黨的私用資金問題也淡化政治立場的策略最後取得了成功。未來在第三個任期中，小池計劃繼續關注育兒支援，繼續設計新制度，包含替第一個孩子提供免費的托兒費等，她稱政策將「持續進行」。

選民投票率為60.62%，高於上一屆（55.00%）。

小池百合子在接受記者團採訪時強調，她將實現「升級東京大改革」。除了應對少子化對策之外，他也表示將致力於防災、因應物價上漲、政府數位轉型（DX）等領域。

除了承諾提供無痛分娩補貼作為政策承諾外，她還宣揚了自己在過去8年兩屆任期內所取得的成就，其中包括「018支持」，該計劃為0至18歲的東京居民每月提供5,000日圓。選舉期間，她繼續履行公務，試圖展現自己作為現任者的穩定感，獲得包括獨立選民在內的廣泛支持。

競選中，除了自民黨和公明黨外，國民民主黨等也給予小池百合子大力支持。然而，在自民黨因私用資金問題受到批評之際，小池百合子採取了黨派色彩較少的宣傳活動。

石丸先生強調他對現有政黨批評立場。除了每天繼續上街演講外，他還透過在社交網路上傳播訊息來提高自己的知名度，並在吸引獨立選民方面取得一定程度成功。

獲得立憲民主黨、共產黨和社會民主黨支持的蓮舫主張，小池的都政府沒有為社會弱勢群體提供足夠的支持。她也批評與有私用資金問題的自民黨勾結小池百合子，試圖製造朝野對抗，但這未能獲得選民支持。蓮舫的失敗給反對黨在下次眾議院選舉中，應該如何團結戰鬥等留下問題。

蓮舫在接受記者採訪時反省失敗原因，她說：「是我的能力不足，這是主要原因」。

此次參選的共有56人，為歷屆最多，其中包括前航空幕僚長田母神敏雄（75歲）。

◇東京都知事當選者簡歷

小池百合子畢業於開羅大學。在擔任新聞主播後，她於1992年首次當選參議院議員。 1993年當選眾議院議員，並擔任環境大臣和防衛大臣。 2016年當選東京都知事至今。 71歲。來自兵庫縣。共當選3屆。

◇東京都知選舉確認票數

（當選）2918015 小池百合子

1658363 石丸伸二

1283262 蓮舫

267699 田母神俊雄

以下省略



小池百合子贏得東京都知事選舉後手持花束＝7日下午、東京都新宿區

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