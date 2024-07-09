日菲2加2會談＝「反對」透過力量改變現狀，加強安全合作

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【馬尼拉時事】日本和菲律賓政府在8日（日本時間），於馬尼拉舉行外長和防長諮詢（2+2）。對於中國加強擴張力道的東海和南海，兩國強烈反對單方面以力量改變現狀的企圖。雙方同意加強安全領域合作，包括推動自衛隊與菲律賓軍隊聯合訓練。會談前，兩國政府簽署了相互准入協定（RAA），為自衛隊與菲律賓軍隊之間的相互交流提供便利。

這是日菲2+2會談於2022年4月第二度在東京開幕。日方外相上川陽子、防衛大臣木原稔出席，菲方外相馬納洛、防長特奧多羅出席。兩國對中國在南海阿雲金礁（仁愛礁）附近採取的危險且不斷升級的行動表示嚴重關切。阿雲金礁目前實際上處於菲律賓的控制之下，但中國也聲稱擁有主權。

在安全領域，雙方確認了以相互准入協定（RAA）為基礎來促進兩國交流的政策。雙方同意透過聯合訓練以及國防裝備和技術合作，促進自衛隊和菲律賓武裝部隊之間的互通性。雙方也同意與日美菲、日美澳菲等志同道合的國家建立多層次合作。



簽署簡化自衛隊與菲律賓軍方交流程序的相互准入協定（RAA）後，他們合影留念（左起）防衛相木原稔、外交部長上川洋子、菲律賓總統小馬可仕、菲律賓國防部長特奧多羅和菲律賓外交部長馬納洛＝8日、馬尼拉



參加外防長（2+2）會談的（左起）防衛相木原稔、外相上川陽子、外相馬納洛、防衛相特奧多羅＝8日、馬尼拉（外務省提供）

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