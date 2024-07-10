首批排雷機抵達烏克蘭＝JICA所支援的日本製造款

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【基烏時事】日本政府和日本國際協力機構（JICA），9日在烏克蘭首都基烏（基輔）向該國緊急事態機構移交4台日本企業所開發的排雷機。這是首次將排雷機器作為日本其總額約910億日圓的贈款援助之一部分，用以支持烏克蘭的復興。預計今年底前將交付約20套。

本次交付原定於8日進行，但當天俄羅斯軍方在烏克蘭境內發動大規模飛彈攻擊，造成至少27人死亡，其中包括基烏的3名兒童。出於對與會者安全之考慮，交接儀式暫時延後。基烏市將9日定為「哀悼日」，為遇難者的靈魂祈福。

工程機械製造商日建（山梨縣南阿爾卑斯市）所製造的排雷機，是烏克蘭該國首次引進的挖土機式排雷機。其獨特之處在於，透過更換手臂零組件，可以用於清除碎片和砍伐樹木等多種用途。該公司的排雷機器也在柬埔寨和阿富汗使用。

在基烏郊區舉行的交接儀式上，烏國內政部長克里門科對日本的支持表示感謝。他說：「我國與日本有一個共同目標，那就是讓烏克蘭領土變得乾淨和安全。」日建社長雨宮誠在接受採訪時表示，「除了提供機器之外，我們也希望幫助重建社區。」



烏克蘭內政部長克里門科（中）在日本提供的掃雷機前致詞＝9日、基烏市郊區

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