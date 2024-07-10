國際品評會日本酒類別最優秀獎頒給兵庫縣當地清酒

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【倫敦時事】全球最大的葡萄酒大賽國際葡萄酒挑戰賽（IWC）9日在倫敦揭曉比賽結果，由來自兵庫縣南淡路市（兵庫縣）的「都美人酒造」釀酒廠的純米吟釀清酒「都美人 太陽」榮獲日本酒（清酒）類別最高獎項「冠軍清酒」。這也是首次有兵庫縣清酒入選。

這款清酒因有其「哈密瓜和杏仁的味道、口中完美平衡的酸度、以及茴香和白蘆筍的香氣而受到稱讚。」都美人酒造首席釀酒師家修（69歲）高興地說：「如果能以這次活動為機會，將清酒傳播到全世界的話，我會很榮幸。」

家修先生來自石川縣能登町。自去年10月起就任釀酒廠的首席釀酒師。今年1月的能登地震期間，他一度無法離開清酒釀酒廠，整天忙於釀造清酒並同時與家人保持聯繫。回首這段日子過去，他說：「這個獎項與很多因緣有聯繫」，他眼中含著淚水說，「希望這對能登釀酒師來說、能成為鼓勵。」

此外，宮城縣的新澤釀造店則被選為「年度清酒釀造商」，該獎項是授予給所有展出的清酒都獲得高評價的釀造廠。千葉縣的鍋店釀酒廠則因爲價格實惠、製造高品質的清酒而被選作「超值冠軍清酒」獎。



榮獲「國際葡萄酒挑戰賽（IWC）」大獎的「都美人 太陽」釀酒大師家修＝9日、倫敦

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