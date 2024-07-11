太平洋黑鮪國際會議在釧路開幕＝日本希望提高鮪魚配額

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討論太平洋黑鮪捕撈配額的國際會議，10日在北海道釧路市開幕。日本提議大幅增加配額，理由是因過度捕撈而減少的種群已有所恢復，但也有部分理由指出希望謹慎判斷。焦點將在於16日系列會議結束時，能達成多少妥協。

日本現提議將太平洋30公斤以上大型魚類的年捕撈限額，提高到目前的2.31倍，將30公斤以下小型魚種的年度捕撈限額提高30%。如果增加配額，這將是三年來的首次增額。農林水產大臣坂本哲志在致詞影片中表示，「根據當前的資源狀況，提高捕撈限額至關重要。」

目前大型魚類的捕撈配額為每年7,609噸，其中日本為5,614噸。小魚總量為4725噸，日本為4007噸。

黑鮪魚是作為高級壽司配料而廣受歡迎的優質產品，也稱為藍鰭鮪魚。根據水產廳2022年對全國產地進行的調查，冷藏魚類的平均批發價格為每公斤2700日圓。它比短鮪魚（約1700日圓）和長鰭鮪魚（約500日圓）貴。漁業相關各方強烈呼籲擴大捕撈配額。

西太平洋鮪魚委員會（WCPFC）北方小組委員會、和國家熱帶鮪魚委員會（IATTC）聯合工作小組的會議安排將持續到7月13日。此後，WCPFC北方分委會將於15日起舉行為期兩天的會議。日本水產廳計劃編制明年及以後的捕撈配額具體計劃，日本水產廳將於16日晚間公佈結果。



太平洋黑鮪國際會議在北海道釧路市召開＝10日下午

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