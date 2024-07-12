愛媛縣松山市發生土石崩塌3人疑似未逃出＝當地消防搜索中

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12日凌晨4點左右，位於愛媛縣松山市綠町當地一處山坡發生塌陷，導致泥沙湧入附近房屋。根據消息指出，疑似有3人無法逃生，消防隊和警方正在搜尋。

根據該市消防局稱，土石從松山城天守閣東側倒塌，範圍寬約50公尺，高約100公尺。泥沙也正在流入周圍的居民區。根據附近居民指出，山崩發生在下午5點左右。

該市於凌晨5點成立救災指揮部。包括綠町在內的清水地區已被置於最高警戒級別5級「緊急安全確保」等級。

根據市政府介紹，天守閣周圍的急救車輛道路因去年的大雨而受損，因此自7月1日起就開始進行修復工作。目前尚不清楚這是否是本次山崩的起點。

一位來自該市的64歲男教師，來到泥漿湧入的房子旁的父母家查看，他一臉擔憂地稱：「我弟弟打電話給我說：『隔壁的房子被沖走了」。根據該男子介紹，這棟房子裡住著一對高齡足部身障的夫婦和他們的兒子共3人。



發生土石崩落的現場＝12日上午、松山市（住民提供）



發生土石崩落的住宅區＝12日上午、松山市

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