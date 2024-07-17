高中生吃過辣洋芋片導致14人被送醫＝噁心嘔吐、輕微症狀

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16日中午12時40分左右，位於東京都大田區東六鄉的東京都立六鄉工科高校，該校一年級的15名學生在吃了極辣的洋芋片後，出現口腔和胃部疼痛、噁心等症狀。根據東京警視廳蒲田警察署稱，其中14人被送往醫院，但目前都只是輕症。

根據警方稱，這些洋芋片是食品加工公司「磯山商事」（茨城縣）生產和銷售的「18禁咖哩洋芋片」。是由一名男學生帶進來，當天早上他和33名同學吃了一包。有男學生說：「如果有人喜歡吃辣，就給他們吃吃看」，「我以前吃過，是很辣，但我沒有感到不舒服」。

十三名女學生和一名男學生隨後出現身體感覺不適，警方目前正在調查原因中。

根據磯山商事的網站，該產品使用俗稱「斷魂椒」的品種，是種比塔巴斯科辣椒醬辣200倍的紅辣椒。包裝上並寫著：「相當辣，18歲以下請勿食用。」

但該公司稱迄今為止，尚未收到任何有關人們食用洋芋片後感到不適的投訴。該公司發表聲明稱，「祈禱那些健康狀況不佳的人早日康復。」

一名聲稱感覺身體不舒服的學生說：「我吃了一口後就感覺嘴裡疼痛、麻木，還感覺噁心。」據瞭解，學生們是在午休時間與同學一起吃洋芋片，一邊說著「超辣，超辣」，據稱一些學生隨後跑到學校保健室裡，並說感到很痛苦。



東京都立六郷工科高校抱怨身體不適的學生所吃的「18禁咖哩洋芋片」（磯山商事網站）

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