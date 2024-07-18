島嶼峰會通過領袖宣言＝拒絕透過力量改變現狀、將於氣候變遷上合作

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日本與太平洋島國和地區領袖會議太平洋島國峰會，於18日在東京一家飯店舉行全體會議，會中通過領袖宣言和聯合行動計劃，其中包括氣候變遷等七個領域的項目等合作。考慮到中國在南太平洋地區日益活躍，聲明中也指出，美國「強烈反對任何透過使用力量或脅迫單方面改變現狀的企圖」。

日本首相岸田文雄在聯合記者會上強調，「在維護和加強基於法治的自由、開放的國際秩序方面，與島國的合作變得越來越重要。」岸田表示，將繼續分享有關東京電力公司福島第一核電廠處理水排放到海洋資訊。擔任聯合主席的庫克群島總理布朗，則繼續要求提供詳細說明，並指出「我們將定期將此作為未來島嶼峰會的議程項目」。

岸田首相將氣候變遷定位為「對島國生存的最大威脅」，並宣布打算加強防災能力、並在無碳方面進行合作。日方將利用日本氣象衛星「向日葵」的觀測資料加強氣象能力，並開發與災難復原相關的設備和基礎設施。加強對防災領域人力資源發展的支援。

首相也支持數位人力資源開發，包括網路安全和海底電纜的鋪設等。官方並宣布一項政策，稱「未來三年內將進行超過6500人的人員交流和人力資源開發」。



岸田首相與共同主席庫克群島首相布朗（左）在太平洋島國領袖會議全體會議結束後共同出席記者會＝18日下午、東京都港區



日本首相岸田文雄（前右五）與參加太平洋島國峰會的各國領袖合影＝18日下午、東京都港區

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