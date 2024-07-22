前日本赤軍成員城崎勉獄中噎死＝因「雅加達事件」入獄

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根據21日報導得知，因1986年犯下向日本駐印尼大使館發射迫擊砲彈事件相關的謀殺未遂等罪行的「雅加達事件」，目前正在服刑的受刑人前日本赤軍成員城崎勉（76歲）已經過世，媒體透過對相關人士等訪談確認消息。

根據相關人士表示，入獄的受刑人城崎於20日在府中刑務所（東京都府中市）吃晚餐時不慎噎死。

1977年，該受刑人因日本赤軍劫持日航飛機（達卡事件）而在服刑期間中一度被釋放。他於1996年在尼泊爾再度被捕後，一度在美國服刑，然後在2015年被轉移到日本並再次被日方捕。

2016年11月，東京地方法院裁判員審判中判處他12年有期徒刑，東京高等法院並於2018年9月，維持一審法院之判決。

判決書中稱，該受刑人於1986年5月14日，夥同他人從印尼雅加達一家飯店向日本大使館發射兩發迫擊砲彈。但兩發都沒有發生爆炸，也沒有人受傷。



受刑人城崎勉

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