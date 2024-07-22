濱松38.5度、旭川35度＝日本全國九成地區進入「仲夏日」

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日本列島21日多地天氣晴朗，氣溫明顯上升，包括北海道、沖繩等地部分地區出現酷熱天氣，氣溫皆超過攝氏35度。根據日本氣象廳稱，濱松市天龍區氣溫為38.5度，兵庫縣豐岡市氣溫為38.2度，京都市氣溫為37.9度。北海道鹿追町氣溫為36.1度，旭川市、北見市氣溫為35.0度。

截至下午5點，已有822個溫度站點出現30度以上的盛夏天氣，為今年夏季最高，佔全國所有觀測點的90%。其中，220個地點正處於極度炎熱「猛暑」天氣。各大城市最高氣溫為札幌34.7度、仙台32.6度、東京市中心（千代田區）34.6度、名古屋37.0度、大阪36.3度、福岡33.8度、那霸35.4度。

這天，日本氣象廳宣布近畿和中國地區的梅雨季結束。兩者都比正常晚了兩天，比去年晚了五天。預計本月下旬日本東部和西部多地將繼續經歷酷熱「猛暑」天氣，需採取極端的防中暑措施。

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