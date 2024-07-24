首都圈公寓價格平均7677萬日圓＝23區連續2年超過1億日圓

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根據不動產經濟研究所於22日宣布，2024年上半年（1月至6月）東京都地區（東京都和神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）新建高層公寓每套平均價格將上漲13.5％比去年同期減少%至7677萬日圓。儘管上半年高價房銷售出現3年來首次下降，但受到建築成本上漲等因素影響，價格在去年同期創下歷史新高後最高。

東京23區的公寓價格下降16.3%來到1億0855萬日圓。2023年上半年，港區的房產均價超過2億日圓，導致今年上半年市場轉為負值。然而，房地產價格仍維持在高位，連續第二年超過1億日圓。

東京都會區的銷售量下降13.7%，至9066戶，4年來首次跌破1萬套。由於勞動力短缺，加上由於開發商削減銷售計劃，施工進度更有可能被延後。

隨著勞動成本和建築材料價格持續上漲，神奈川縣和千葉縣的房價也在上漲。千葉縣銷售額成長22.3%至5,831萬日圓，神奈川縣銷售額成長7.7%來到6,188萬日圓。對於未來的動向，房地產經濟研究所的相關人士表示：「東京23區計劃正進行包括高價房產在內的銷售計劃。但是，由於建設成本持續居高不下，週邊地區（房價可能會上漲）正在計劃中，但我認為開發的進度將繼續下去」。



東京都中心高層公寓＝東京都中央區

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