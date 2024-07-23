岸田首相警戒總裁選舉「星火」？日本和美國都面臨退選壓力

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隨著美國總統拜登退出總統競選，日本政界的注意力再次集中在自民黨總裁任期上。將於9月到期的首相岸田文雄將離職，和拜登一樣，首相同時面臨來自黨內的壓力，要求他不要參加總裁選舉，周圍的人對來自美國的「星火」也抱持著一種警覺感。有觀點認為，首相將在8月盂蘭盆節（中元節）後就如何處理總裁選舉做出決定，自民黨內部的運動似乎也正在慢慢蓄勢待發。

許多人指出拜登和首相所面臨的政治局勢的相似之處。拜登多次面臨要求他退出，來自美國國會民主黨議員的呼聲。因為人們擔心，與美國總統選舉同時舉行的眾議院和參議院選舉的投票結果可能會大受影響。日本明年夏天同時將舉行參議院選舉，眾議院議員任期也將於明年10月屆滿，自民黨內要求首相下台的呼聲沸沸揚揚。加上由於內閣支持率低，危機感日益增強。

拜登在這種情況下的決定也會在日本政壇引起漣漪。一位政府相關人士指出，「自民黨可能會更加直言不諱地要求改變『選舉之顏』。」一位現任內閣官僚表示：「我們必須密切關注這對總裁選舉的影響。」

就拜登而言，隨著他面對共和黨的強勁對手前總統川普，外界對他高齡化的擔憂迅速升級，但是日本在野黨則是缺乏應對政府更迭的凝聚力，加上首相的健康狀況也看不出有什麼特別的問題。首相周圍的人表示，「日本和美國有著不同的文化，將兩者放在一起確實很奇怪。」因為美國引發的退選論調，也有意見對此表示不以為然。

首相本人則是一直在與親信就競選連任交換意見，周圍有人表示「事實上，他可能更有動力了」（首相官邸人士消息）。然而現實情況是，自民黨內部要求他辭職的呼聲也蔓延到地方組織。公明黨的相關人士也宣稱，「我們當中沒有人希望他繼續擔任首相。」一位批評首相的自民黨中間幹部也暗示下一步，他稱：「如果我們在黨內會議上要求他當場辭職，那將會很有趣。」



進入首相官邸的首相岸田文雄＝22日、東京・永田町

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