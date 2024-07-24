俄羅斯禁止豐田汽車董事長等13人入境＝樂天三木谷浩史、JICA董事長等亦在內

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俄羅斯外交部於23日宣布，已禁止豐田汽車的會長豐田章男、樂天集團會長兼社長三木谷浩史等13名日本公民入境俄羅斯。這是繼俄羅斯入侵烏克蘭後，針對日本制裁俄羅斯的反制措施。日本國際協力機構（JICA）理事長田中明彥等人也成為目標。

俄羅斯過去曾宣布禁止日本公民入境，但這次不同尋常，因為它針對的是特定的公司高層。可能是對日本企業界從俄羅斯撤軍，而支持烏克蘭之反制措施。即使對烏克蘭的入侵結束、並且對俄羅斯的制裁放緩，這也可能會對日本企業未來重新進入該國的意願。

豐田汽車已經停止其西北部聖彼得堡工廠的生產。隨後該工廠被國有化，控制權已移交給俄羅斯汽車製造商。

其他主要目標是東麗社長大矢光雄和東洋紡社長竹內郁夫。總部位於山梨縣南阿爾卑斯市的工程機械製造商日建公司的高階主管也包括在內。日建公司生產排雷機器、並與JICA合作向烏克蘭供應。樂天的三木谷浩史則是將重點放在提供支援上，包括實際訪問首都基烏（基輔）在內等。



豐田汽車會長豐田章男



樂天集團會長兼社長三木谷浩史（該公司提供）

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