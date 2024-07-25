日本總人口減少86萬創新高＝外國人口超過300萬

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根據總務省於24日公佈的住民基本台賬，截至2024年1月1日的日本總人口為1億2156萬1801人，比上年減少86萬1237人（0.70%），連續15年低於前一年，跌幅亦是有史以來最大的。東京都增加了3,933人（0.03%），3年來首次出現小幅增長，但46個都道府縣的人數繼續下降。

外國人居民人數為332萬3374人，較前一年增加32萬9535人（11.01%），為2013年開始統計以來的最高數字，外國人數也首次突破300萬人。這被認為是由於政府為應對新型冠狀病毒傳播，對入境人員實施的邊境管控於2023年4月結束後，從國外入境的人數持續增加。

東京的人口成長意味對新冠病毒大流行期間導致人們向郊區遷移趨勢的反動力，人口向東京集中的趨勢加速回流。

在46個道府縣中，秋田縣的日本人口下降率最高（1.83%），其次是青森縣（1.72%）和岩手縣（1.61%）。下降率最低的是沖繩，為0.24%。

2023年日本出生人數為72萬9367人，創歷史新低。死亡人數超過出生人數的「自然減少」則是為負850,360人，連續第16年擴大中。

自然增加的都道府縣數量為零。遷入人數超過遷出人數的「社會增加」是東京（5萬5167人）、神奈川（2萬0838人）、埼玉（1萬7439人）、千葉（1萬6117人）、大阪府（1萬2521人）和福岡縣（8,674人）。

東京、名古屋、關西三大都會區包括外國人在內的總人口為6604萬1511人。雖然連續4年下降，但仍佔總人口的50%以上。

包括日本人和外國人在內的總人口為1億2488萬5175人，比前一年減少53萬1702人（0.42%）。



都心的風景＝2023年8月、東京都中央區

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