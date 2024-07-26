山形縣連發2次大雨特別警報＝梅雨鋒面停滯、河川持續氾濫

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受到從日本海延伸至東北地區的季節性鋒面影響，秋田縣和山形縣25日遭遇創紀錄大雨。日本氣象廳於下午1點05分向山形縣酒田市和遊座町發布大雨特別警報，並於晚上8點10分切換為警報。不過，由於半夜雨勢更大，晚上11時40分，縣內6市再次發布暴雨特別警報。這六個市町村分別是酒田市、新庄市、莊內町、舟形町、鮭川村、戶澤村。

兩縣相繼發生河川氾濫、淹沒災害，除了山崩災害外，該機構也呼籲高度警覺。預計鋒面將於26日持續滯留，其上方的低壓系統預計將經過東北地區。日本氣象廳預報部門預報課長杉本悟史在新聞發布會上表示，「我希望人們繼續確保自身安全。」

在酒田市，上午9點35分左右的一小時內降雨量達到86.0毫米，創下有史以來的最高降雨量。該市的另一個觀測點在截至下午4點30分的24小時內記錄到327.0毫米的降雨量。在山形縣，下午1點後不久和晚上10點45分後形成了由一系列發達雨雲組成的線性降水帶。

同時，在秋田縣，由利本莊市截至下午2點30分的24小時內降雨量為238.5毫米，為有記錄以來的最高水準，傍晚時分，該縣遭遇破紀錄的短時間大雨。超過每小時100毫米的降雨量資訊陸續發布。

根據國土交通省表示，流經由利本莊市的石澤川、子吉川以及酒田市的日向川發生氾濫。秋田縣湯澤市一建築工地發生山崩，一名60多歲的男性工人失蹤。酒田市、遊座町、新庄市、戶澤村、由利本莊市發布五個警報級別中最高級別的「緊急安全確保」。

東北地區預計26日截至晚上9點的24小時降雨量，日本海一側為150毫米，太平洋一側為100毫米。



大雨湧進的日向川＝25日下午、山形縣遊佐町（山形縣提供）



大雨影響下堤防崩壞的石澤川＝25日上午、秋田縣由利本荘市（秋田縣河川砂防課提供）

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