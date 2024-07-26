小笠原南鳥島將實施飛彈射擊訓練＝島內並將整備射擊場

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根據25日消息獲知，日本陸上自衛隊正在東京小笠原群島南鳥島上，建造用於地對艦飛彈射擊訓練的靶場。日本陸上自衛隊幕僚長森下泰臣在當天的例行記者會上宣布這一消息。該省正在與當地社區協調，目標是希望從2026年開始實施該系統。

南鳥島是日本最東部的島嶼，位於本州島東南方約2000公里處。島上有日本海上自衛隊的基地，日本氣象廳的工作人員亦常駐於此。之所以選擇這個地區，是因為這裡沒有一般居民，而且遠離船舶和飛機的航道。

該計畫是在島西側鋪設自衛隊土地，並建立一個射擊場，部署發射「12型地對艦飛彈」的車輛。計畫是針對數十至數百公里外的海上目標，預計進行拆除火藥就避免爆炸的練習彈的射擊訓練。日本國內沒有可以發射超過100公里遠程飛彈的訓練場，因此自衛隊先前是在美國和澳洲進行訓練。

幕僚長森下泰臣強調好處稱：「在海外，次數和參加人數有限，如果在日本國內有培訓地點，就會加強培訓。」有關該島所在的小笠原村，他說：「我們會通過提供徹底解釋來消除擔憂。將採取一切預防措施確保安全。」



南鳥島＝2012年11月、東京都小笠原村

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