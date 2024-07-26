巴西政府就過去迫害日本移民等行為道歉＝二戰期間曾強制驅逐出境

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【巴西利亞時事】巴西政府於25日召開諮詢機構「特赦委員會」，就二戰期間強行驅逐日本移民等迫害行為道歉。這是巴西政府首次就過去壓迫日裔巴西人的行為公開道歉。二戰結束79年後，擁有全球最大日裔巴西人社區的巴西，正恢復被當時政府踐踏的名譽。

美國和加拿大政府已就戰爭期間針對日裔人士的侵犯人權行為道歉。本次道歉是因應巴西沖繩縣人會等要求所做。

會中決定全體一致道歉。委員長阿爾梅達說：「承認巴西政府在迫害日本移民方面犯了錯誤，我謹代表巴西政府道歉。」並還用日語說道：「請求寬恕祖先的迫害。」

要求政府道歉日裔巴西人馬利歐·奧原純則強調說：「我們無法抹去針對我們祖父母和父母的可怕行為，但透過從這場悲劇中吸取教訓，我們可以避免類似事件再度發生。」

1943年7月，巴西下令從東南部港口城市桑托斯驅逐約6,500名日本移民，理由是他們涉嫌舉報一系列商船沉沒事件。這批移民被送往拘留營。二戰後，一些聲稱日本獲勝的人，則被視為危險分子並被舉報。大約有170人被送往島上的監獄。

巴西特赦委員會成立於2002年，調查1946年至1988年間巴西在獨裁軍事政權影響下發生的侵犯人權行為，並做出道歉和賠償。日裔巴西人並沒有尋求金錢賠償，但是主張二戰中遭到迫害、被強制驅逐出境的人應該被重視。2022年6月，特赦委員會一度通知拒絕道歉的決定。但是2023年政府更迭後，委員會成員被更換，才決定重新審議此事。



巴西政府向日本移民道歉後，特赦委員會主席阿爾梅達（右）與日裔代表握手＝25日、巴西利亞



在巴西政府向日本移民道歉後，特赦委員會主席阿爾梅達（右）和日裔代表合影＝25日、巴西利亞

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