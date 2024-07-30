栃木和佐野高達41度＝關東和靜岡6個地方超過40度高溫

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日本東西部及九州以南地區等29日持續被高壓籠罩，天空晴朗，讓氣溫大幅上升。根據日本氣象廳稱，栃木縣佐野市氣溫高達達41.0度，創下日本今年最高氣溫新紀錄，也是統計史上第二高的氣溫，最高溫度為2018年埼玉縣熊谷市和2020年濱松市中央區所觀測到的41.1度。

群馬縣館林市、濱松市天龍區氣溫為40.2度，群馬縣伊勢崎市為40.1度，茨城縣古河市、熊谷市出現40.0度，一共五縣六個地點氣溫超過40度。

內陸關東地區和靜岡縣連續多日遭遇酷暑，29日陽光依舊很強，風吹過山時引發高溫的焚風現象可能也會出現。佐野市從20日起經歷極端高溫的天氣，最高氣溫超過攝氏35度，28日達到38.0度。

29日主要城市最高氣溫為：東京都中心（千代田區）37.3度、名古屋37.4度、京都39.4度、大阪35.7度、福岡35.2度。預計30日依舊多地酷熱，日本氣象廳呼籲嚴防中暑現象。



人們在強烈的陽光下撐著遮陽傘行走＝29日下午、東京都中央區

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