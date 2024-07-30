涉嫌詐領秘書助理費用＝自民黨國會議員廣瀬Megumi遭地檢搜索

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針對疑似詐領薪水給沒有實際工作紀錄的秘書一案，東京地檢特搜部於30日對自民黨議員廣瀨Megumi（58歲，岩手選區）的國會議員會館及東京都內的住家進行搜索。

特搜部在押收資料後將進行分析，並將傳喚廣瀨議員到案說明，以查明包括秘書的工作內容以及其薪水的資金流向等具體實際狀況。

針對相關住處等遭到搜索，廣瀨議員向記者團表示，「我還不了解具體情況，所以會在充分了解情況後做出回應。」

根據相關人士透露，廣瀨議員曾在2022年至2023年左右，先將公設第一秘書男子之妻子登記為公設第二秘書，但並沒有任何擔任公設秘書實際工作之紀錄，因此被認為涉嫌詐領第二公設秘書薪資，詐領總金額可能達數百萬日圓。

今年3月，週刊報導有關秘書薪水詐領的報導時，廣瀨在官方網站上發聲明稱，「從2022年12月到2023年8月，公設第二秘書主要是進行遠距工作，週六和周日在盛岡的事務所工作。確實是有工作紀錄」反駁該報導是毫無根據的攻擊。



参議院議員廣瀨Megumi

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