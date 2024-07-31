俄羅斯官員稱北方領土掃墓協議「無效」＝疑用親俄政治家向日本放話

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參議院無黨派議員鈴木宗男，30日在俄羅斯首都莫斯科會見外交部次長加盧津（前駐日大使）等人。根據鈴木說，當他要求早日恢復北方領土四島前居民的掃墓活動時，一名俄羅斯官員告訴他，作為要求基礎的1986年協議已經「無效」。

2022年9月，入侵烏克蘭開始後，俄羅斯外交部為了反抗日本對俄羅斯實施制裁，就取消了北方四島之間「免簽往來」協議。不過另一方面，俄國還是堅稱掃墓的協議是「有效的」。如果俄羅斯官員的解釋屬實，那麼俄國方面很可能是試圖利用鈴木來牽制日本。日本首相岸田文雄30日強調，恢復掃墓活動等是「日俄關係的首要任務之一」。

在這次會議上，鈴木要求允許日本漁民在北方領土的齒舞群島和貝殼島周圍捕撈海帶，該捕撈活動先前因俄方燈塔維修而暫停。一位俄羅斯官員表示，「修復將於8月3日完成」，認為捕撈可以儘早重啟。



30日，俄羅斯外交部次長加盧津（中左）、參議員鈴木宗男（中右）等在莫斯科舉行會議（由鈴木事務所 時事通信提供）

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