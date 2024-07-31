日本銀行決定進一步升息＝政策利率至0.25%、逐步減少政府債券購買

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日本銀行31日繼前一天會議後召開金融政策決定會議，將作為政策利率的短期利率（無抵押隔夜拆借利率）目標從「約0至0.1%」提升至「約0.25%」。聲明中稱，「從持續穩定達成2%物價穩定目標的角度出發，判斷調整貨幣寬鬆程度是適當的」。政府並決定制定計劃，在2026年1月至3月期間，逐步將政府債券購買量從目前「每月約6兆日圓」減少至每月約3兆日圓。

這是繼3月負利率政策取消後，今年第二次升息。隨著國債減持的啟動，金融政策正常化將進一步推進。總裁植田和男於31日下午召開記者會，並解釋這項決定。

不過審議委員中村豐明和野口旭等兩人皆反對升息。

日本銀行在升息時判斷，薪資上漲正在向中小企業蔓延，薪資與物價之間的「良性循環」正在持續。儘管個人消費因物價高企而顯現疲軟跡象，但預計薪資上漲和固定減稅將提供支撐。

至於未來的金融政策，倘若經濟和物價走勢符合前景，日本銀行將「繼續提高政策利率並調整貨幣寬鬆」。

而減少政府債券購買計劃一案，則是從8月開始，每月購買量將逐步減少約6兆日圓，以鼓勵金融市場更自由地形成長期利率。推估每季將減少約4000億日圓。2025年6月的決策會議會進行中期評估，並審議2026年4月起的採購政策。日本將進入「量化緊縮」階段，大幅減持政府債券，在史無前例的大規模貨幣寬鬆政策下，政府公債持有量已飆升至約600兆日圓。

日本銀行也發布了最新的經濟預測「經濟和物價前景（展望報告）」。與前一年相比，2024年度消費者物價指數（不含生鮮食品）的成長率預測下調至2.5%（截至4月為2.8%）。這將受到政府恢復電費和瓦斯費補貼之影響。2025年度，該利率提高至2.1%（1.9%），2026年度則定為1.9%（1.9%）。



日銀總行＝東京都中央區（EPA時事）

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