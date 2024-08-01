警察廳統計顯示社交網路型詐欺被害金額半年達660億日圓

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警察廳於31日透露，今年上半年（1月至6月）利用社交網路的投資詐騙和戀愛詐騙所造成的損失總額約為660億2000萬日圓。去年一年內造成的損失455億日圓，今年短短半年就超過。在投資詐騙中，冒充有名人的虛假廣告所造成的傷害已成為社會問題。

根據警察廳統計，上半年共發生社交網路投資詐騙案件3,570起，造成損失約506.3億日圓。試圖引發浪漫感情的戀愛詐騙有1,498起，詐騙總金額約153.9億日圓。

51.6%的投資詐騙案件中，利用Instagram、Facebook等展示廣告進行招攬最多。其中超過一半的人自稱是投資者或名人，最著名的案例是假冒經濟分析師森永卓郎和企業家堀江貴文。

平均損失金額超過1400萬日圓，遠超過特殊詐騙的約260萬日圓。涉案金額1億日圓以上的案件有54起，最高金額為8億日圓。

在愛情詐騙中，70%的受害者會被要求資金並用於投資目的。最常見的方法是嘗試透過配對應用程式來進行聯繫，受害佔35.7%。

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