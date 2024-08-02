東京股市下跌破2,000日圓＝自1987年「黑色星期一」以來最嚴重

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東京股市2日上午起全面下跌。日經平均指數一度較前一日暴跌逾2,000日圓，已遠低於37,000日圓。由於對經濟放緩的擔憂加劇，讓美國股價大幅下跌，東京市場上許多產業的價格也下跌。如果股市繼續以這樣的速度收盤，這將是自1987年10月美國股市崩盤的「黑色星期一」以來，歷史上第二大跌幅。

歐洲市場主要股指1日普遍走低。韓國和澳洲的股價2日也開始下跌，呈現全球股市同步下跌的跡象。

1日的美國市場，供應管理協會（ISM）公佈的美國製造業採購經理人指數（PMI）等經濟指標普遍暗示經濟放緩，會打壓投資者情緒。在美國市場，所有主要股指均大幅下跌，東京市場的拋售也佔主導地位。

近期外匯市場日圓快速貶值的回檔也令日本股市承壓。市場上，一家大型證券公司表示，「由於日圓走弱，對業績改善的預期已經消退，日本股市的跌幅比美國股市更大。」



東京證券交易所＝東京都中央區



螢幕顯示日經指數下跌超過2,000日圓＝2日上午、東京都中央區

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