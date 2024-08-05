考拉越獄事件80週年＝澳洲總理獻花並承諾日澳和平與友誼

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【考拉（澳洲東南部）時事】在二戰期間，當時一群日本士兵試圖從澳洲東南部考拉的戰俘營逃跑，造成230多人死亡的「考拉越獄事件」，在5日屆滿80年。當地時間4日在現場和墓地舉行追悼會，首相艾班尼斯、駐澳洲大使鈴木量博等人獻花致意。他們紀念日本和澳洲兩國的戰爭死難者，並承諾持續發展二戰後以來所培育的和平與友誼。

艾班尼斯對記者說：「在世界各地仍發生如此多衝突的時候，重要的是要記住，日本和澳洲之間的友誼是始於第二次世界大戰後的黑暗日子」。這是自1986年時任總理鮑勃霍克以來，澳洲現任總理再度訪問考拉。

日本首相岸田文雄也發出致詞稱：「二戰後，考拉當地人民對人權尊嚴的尊重，促使了日本和澳洲之間的牢固聯繫」。外務省外務政務官穗坂泰，在4日晚間的相關活動中代表首相宣讀這篇致詞。

該事件發生在1944年8月5日凌晨2點左右。當時隨著行軍號角的吹響，大約1100名日本戰俘奮起反抗，手持棍棒和刀具，放火焚燒宿舍，並試圖越獄逃跑。然而，許多戰俘被守衛該地區的澳洲士兵開槍射擊，逃離該地區的戰俘被循線帶回來，事件最後失敗。根據澳洲政府稱，日本方面有234人死亡，澳洲方面有4人死亡。儘管戰俘受到了人道待遇，但當時的戰鬥訓示是「活下去，不要受戰俘之辱」，促使戰俘採取孤注一擲行動。

當時死去的日本人被就地埋葬，戰後當地居民繼續舉辦追思會。隨後，除了事件中陣亡者之外，還為其他日本戰死者建造墓地和日本庭園，並與日本間開展留學計畫。考拉現在是象徵日本與澳洲歷史和解之處，4日，當地市民並舉行提燈​​籠的紀念遊行。



澳洲總理艾班尼斯，4日在澳洲東南部考拉的戰爭公墓敬獻鮮花（澳洲總理府提供・時事）



4日的澳洲東南部考拉當地，民眾哀悼當時的日本士兵越獄事件。

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