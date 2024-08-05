日本股市一度暴跌4700日圓創最大跌幅＝擔憂美國經濟與日本銀行升息跌宕

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東京股市在進入本週後的8月5日，日經指數持續下跌，跌幅較上週末超過10%。跌幅一度達4,753日圓，最終收盤價為31,458.42日圓，下跌4,451.28日圓（12.4%），這也是史上最大跌幅，超過美股過去暴跌的「黑色星期一」後第二天的跌幅，也是自2023年10月下旬以來約九個月來的最低水準。在美國經濟惡化擔憂、和日圓匯率大幅上漲的背景下，股市幾乎全面下跌，這是繼上週末8月2日跌破2216日圓之後，連續第二個交易日大幅下跌。

投資人避險情緒愈演愈烈，從年初以來持續的「日圓疲軟、股價高位」態勢似乎正在扭轉。

儘管日本銀行展現出繼續升息的激進立場，但外匯市場因預期美國將在9月大幅降息而意識到利差縮小，日圓匯率有所下跌。日圓自1月初以來首次上漲至142日圓兌一美元水準。下午3點剛過，價格一度上漲至141日圓左右。

日經平均指數收盤價的跌幅創1987年10月後的歷史之最，為3,836.48日圓，是個重大警訊，下降幅度亦為有紀錄以來第二大。過去兩天價格已下跌逾6,600日圓，自7月11日創下歷史高點（4萬2,224.02日圓）以來，短短三週多時間已下跌逾一萬日圓。



東京證券交易所＝東京都中央區（EPA時事）

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