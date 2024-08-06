第79屆廣島原子彈爆炸紀念儀式＝廣島市長呼籲擺脫核威懾

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廣島市內於6日當天紀念原子彈爆炸屆滿79年。由廣島市所主辦的和平紀念儀式在廣島中區和平紀念公園舉行，現場有原子彈爆炸倖存者、死者家屬和首相岸田文雄等約5萬人參加。市長松井一實在和平宣言中表達危機感，稱：「人們是否越來越相信，因為別無選擇，只能依靠軍事力量來解決國際問題？」松井並以東西方冷戰結束為例，呼籲放棄依賴核威懾的政策，並表示，「如果為政者進行堅定而堅決的對話，危機局勢就可以克服。」

現場來自109個國家和歐盟（EU）的代表出席儀式。上午8時15分，現場在原子彈投下的時刻時，敲響和平鐘聲中並默哀一分鐘。

松井市長並在宣言中提到包含年輕人在內的民間社會之間互動的重要性。他對此呼籲：「讓我們創造一個可以分享『和平文化』的世界。」

日本政府則是在度呼籲各國簽署並批准《禁止核武條約》。日本也呼籲加強對高齡化的原子彈爆炸倖存者的支援。

岸田首相在演講中強調，努力實現無核武世界是「我們國家的使命，我們是唯一在戰爭中遭受原子彈轟炸的國家」。他並稱：「我們將繼續領導國際社會推動去核武化的過程。」

在儀式上，原子彈爆炸受害者名單被放置在紀念碑前，其中包含去年已確認死亡的5,079人的名字。受害者總人數為34萬4,306。根據厚生勞動省稱，截至今年3月底，全國持有原子彈爆炸倖存者健康手冊的人數為10萬6,825人。平均年齡85.58歲，較前一年增加0.57歲。



原子彈爆炸79週年紀念日上午，人們參觀和平紀念公園原子彈死難者紀念碑並合掌致意＝6日上午、廣島市中區



參加者在和平紀念儀式中默哀＝6日上午8點15分、廣島市中區



廣島市長松井一實（右）和死者家屬代表將原子彈爆炸罹難者名單放在紀念碑前＝6日上午、廣島市中區



和平紀念儀式上和平鐘敲響＝6日上午、廣島市中區

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