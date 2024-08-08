【巴黎奧運】受大家喜愛的14歲日澳混血「愛理沙」獲公園滑板金牌

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在女子公園滑板項目，再有日本母系血緣的運動員自東京奧運以來二度站上頒獎台。站中間的人是14歲的愛理沙·特魯（Arisa Trew）。她代表父親西蒙的祖國澳洲登上奧運會的舞台。

第二輪比賽結束時，愛理沙排名第三。最後一次滑時。正如她先前作為金牌候補的聲譽一樣，成功地完成許多困難的技術並登上第一。來自宮崎縣的斯凱·布朗（英國）與開心那後來都無法超越她。愛理沙成為獲得金牌的最年輕的澳洲人。「我不敢相信在首屆參賽的奧運會上就獲勝了。」無法掩飾其驚訝。

根據她的母親愛子說，她的名字是用漢字寫的「愛理沙」。「我希望她成為一個被大家喜愛、能思考很多事情的孩子」。據說，她從自己的「愛子」名字中借了一字，並許下這個願望。

西蒙過去曾經衝浪，但由於冬天水冷，讓他開始玩滑板。至於她的女兒愛理沙，愛子說：「她開始玩滑板，是因為我希望她交很多朋友並享受滑板的樂趣」。為了享受更多的樂趣，也鼓勵女兒開始去參加比賽。即使現在，母親也感覺像是和朋友一起玩，而非練習。

與開和布朗兩選手一樣，愛理沙是位受人喜愛的人物，她也很高興地回答並出席了記者會。當被問及她最喜歡的日語單字時，愛理沙笑著回答說：「『很可愛』這個字。很好記也很容易說」。



愛理沙·特魯（Arisa Trew）獲得女子公園滑板金牌。左邊是銀牌開心那，右邊是銅牌斯凱·布朗＝6日、巴黎



澳洲選手愛理沙·特魯在女子公園滑板決賽中表現亮眼＝6日、巴黎

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