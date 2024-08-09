美歐六國大使缺席和平儀式＝未招待以色列、長崎市長稱與政治無關

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長崎市於8日宣布，除日本以外的其他6個七大工業國各國駐日大使將不會出席長崎原子彈爆炸9日當天的和平紀念儀式。美歐等六個國家，對長崎市不會邀請仍在巴勒斯坦加薩走廊作戰的以色列參加儀式一事表示擔憂。市長鈴木史朗對此解釋說，「（這一決定）不是出於政治原因。」並強調「我們的判斷沒有改變」。

市長在接受記者團採訪時表示，「我希望儀式能夠在和平、莊嚴的氣氛中順利舉行，不會受到干擾。」

今年6月，該市宣布，由於烏克蘭遭到入侵局勢未變，自2022年以來不再邀請的俄羅斯和白俄羅斯，今年仍將不再邀請。在中東局勢緊張的情況下，該市也在7月31日宣布不會邀請以色列。

市長隨後向不含日本在內的七大工業國與歐盟（EU）的駐日大使和代表進行口頭說明，但未能獲得足夠的理解。他說：「我會把握機會，持續堅持不懈地尋求理解。」

市長也透露，收到了不含日本在內的七大工業國和歐盟駐日大使的來信。信上日期為7月19日的信件中，表達了對不邀請以色列參加儀式的「共同擔憂」。

信中並指出，「把以色列視為與俄羅斯和白俄羅斯同等看待，這可能會導致誤解。」信中呼籲邀請以色列，並認為如果以色列被排除在外下「大使等高級官員將很難出席儀式」。



接受記者團採訪的長崎市市長鈴木史朗＝8日上午、於市公所

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