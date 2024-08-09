六國大使缺席長崎原子彈爆炸紀念儀式＝稱廢除核武是「人類絕對條件」

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長崎原子彈爆炸於9日屆滿79年。在長崎市松山町和平公園內舉行「追悼長崎原子彈爆炸罹難者和平紀念儀式」。隨著俄羅斯對烏克蘭的入侵持續延長，中東局勢緊張，市長鈴木史朗對和平宣言中「不使用核武」的人道主義準則正在動搖一事，表示強烈的危機感，呼籲廢除核武。

原子彈爆炸倖存者、死者家屬、日本首相岸田文雄以及來自包括核武國家在內，共有破紀錄的100個國家的代表出席儀式。今年除了俄羅斯和白俄羅斯之外，以色列也沒有受到邀請，但七大工業國（G7）中除日本外的其他六個國家都對此表示反對。六個國家駐日大使都缺席，給祈和平儀式蒙上陰影。

「平靜的家庭被徹底摧毀了。」鈴木市長在和平宣言中，引用了原子彈倖存者詩人福田須磨子（1922-1974）的一首詩，講述原子彈給人帶來的苦難。他指出，輻射的影響「將導致原子彈倖存者餘生受苦」，強調廢除核武器是「人類生存的絕對條件」。

他呼籲核武國家和核保護傘下的國家「朝著廢除核武邁出重要一步」。日本政府作為唯一在戰爭中遭受原子彈爆炸的國家，敦促簽署並批准《禁止核武條約》。

接下來，原子彈爆炸倖存者代表三瀨清一朗（89歲）宣讀了《和平誓言》，岸田首相對其致以問候。首相表示：「我將在堅定維護無核三原則的同時，領導國際社會努力實現無核武世界。」但致詞沒有提及《禁止核武條約》。

儀式上公佈了截至7月的這一年中，新增的3,200名原子彈受害者的新名單。大家在原子彈投下的上午11時02分舉行默哀，祈禱罹難者的靈魂安息。當時事件死亡人數總為19萬8785人。



長崎和平宣言後和平祈禱儀式會場放飛和平鴿＝9日上午、長崎市和平公園（代表攝影）



和平紀念儀式上，參加者為民眾祈福＝9日上午11點2分、長崎市和平公園



和平祈禱儀式上宣讀《長崎和平宣言》的長崎市長鈴木史朗＝9日上午、長崎市和平公園



在和平紀念儀式中宣讀《和平誓言》的原爆倖存者代表三瀬清一朗＝9日上午、長崎市和平公園

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