【巴黎奧運】激戰拉下序幕：日本奪下海外奧運創紀錄20面金牌躍居第三

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巴黎奧運閉幕式11日在法蘭西體育場舉行。歷時17天的激戰後落下帷幕。

日本隊由女子田徑標槍金牌得主北口榛花（JAL）擔任閉幕旗手，繼開幕式後，男子霹靂舞選手半井重幸（舞者名：SHIGEKIX，第一生命保險公司）也擔任旗手。約有180名運動員和官員參加，擴大與其他選手團的交流範圍。

日本隊在本屆賽事中奪得20面金牌，實現了賽前設定的目標。其中銀牌12枚，銅牌13枚，總共獲得45枚獎牌，為海外舉辦奧運的最高獎牌數。按國家與地區劃分，單看金牌則排名第三，僅次於美國和中國的40個，日本整體牌數則是排名第六。

日本在擊劍方面取得了巨大進步，獲得了5枚獎牌，其中包括2枚金牌。摔跤量產8個金牌。滑板運動在東京奧運會上繼續取得成功，奪得2金2銀。

下一屆2028年洛杉磯奧運會，將於同年7月14日至30日舉行。



日本運動員進入奧運閉幕式＝11日、聖但尼

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