「終於可以見到面了」＝日本航空123號班機空難家屬上山悼念

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8月12日適逢日本航空大型客機墜毀事件39週年紀念日，當年該事故共造成520名乘客和機組人員死亡。「終於來看你了。」在墜機地點「御巢鷹尾根」（群馬縣上野村，海拔約1565公尺）從早上起，230名罹難者家屬就陸續前往前往驚險登山道並於墓標前悼念死者。

親和女子高校（神戶市）的三位教師，也在當年學校旅行探路的回程時發生意外。那天，4名曾是他學生的女性來到山上悼念死者，並在墓標前說：「老師，好久不見了。」

在事故中失去丈夫的小澤紀美（68歲）帶領該4人。在墜機地點的「昇魂之碑」前，她們用智慧型手機與同校相關人士進行了視訊通話。她們笑說「透過這次聯繫，可以向那些不能來山的人傳達訊息」。

來自奈良縣御所市的田仲威幸（74歲）在該次事故中失去妹妹吉田仁美（當時28歲）夫婦以及3個月大的女兒仁美。他在墓碑前放了一杯妹妹最喜歡的啤酒，並告訴她：「家人都過得很好。」

1985年8月12日下午6點56分，日本航空123號班機載著返回盂蘭盆節的乘客，從羽田飛往大阪途中墜毀。飛機在墜毀7年前，據了解當時波音公司維修不充分，造成墜機原因。事件中524名乘客和機組人員中有4人倖存。

山麓的「慰靈之園」在12日下午6點起，在山腳紀念花園舉行追思會，由死者家屬及相關人士參加。事故發生時，罹難者家屬點燃了520支蠟燭並默哀。爬山悼念死難者後參加追悼會的日航航空社長鳥取三津子在儀式結束後表示，「我再次認識到，敝公司在安全方面沒有任何鬆懈或妥協的餘地。」



在墜落事故現場「御巢鷹尾根」使用視訊通話的家屬小澤紀美（右）等人＝12日上午、群馬縣上野村



在日航空難中失去妹妹家人，於墓碑前致意的田仲威幸＝12日上午、群馬縣上野村



死者家屬在「慰靈之園」點燃蠟燭＝12日上午、群馬縣上野村



在日航空難追悼會上敬獻鮮花後默哀的日本航空社長鳥取三津子＝12日上午、群馬縣上野村

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