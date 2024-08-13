颱風瑪莉亞橫跨東北岩手、秋田＝防範紀錄性大雨、氾濫及山崩災害

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第5號颱風瑪莉亞於12日上午8點30分左右，在岩手縣大船渡市附近登陸，颱風穿過該縣和秋田縣，於晚上8點左右進入日本海。岩手縣久慈市經歷創紀錄的降雨，一度發布了緊急安全狀態，這也是五個警報級別中的最高級別。日本氣象廳呼籲嚴防河流氾濫、低窪地區氾濫、山崩等。

久慈市（下戸鎖）截至下午4點50分的48小時降雨量為481.5毫米，岩手縣大槌町截至下午8點20分的同期降雨量為319.0毫米，均為歷年最高。包括久慈川在內的縣內多條河水位上升，導致在岩泉町和釜石市的房屋地板下皆發生洪水。

這是日本氣象廳自1951年開始統計以來，第三個從太平洋一側登陸東北地區的颱風。5號將於13日在津輕海峽以西海域轉變為熱帶氣旋，但移動速度將放緩，日本海一側降雨量有增加的風險。

12日晚間8點，5號機以每小時15公里的速度向西北方向行駛，飛越秋田縣能代市附近海域。中心氣壓996百帕，最大風速20m/s，最大瞬時風速30m/s。東北側330公里範圍內、西南側220公里範圍內有每秒15公尺以上大風的地區。

大船渡市在上午8點20分左右觀測到最大瞬間風速27.3公尺，青森縣八戶市在上午6點15分觀測到最大瞬時風速21.5公尺。

預計13日下午6點前的24小時內北海道降雨量為150毫米，東北地區降雨量為120毫米。此後，直至14日下午6點，北海道降雨量為120毫米，東北地區降雨量為100毫米。



因第5號颱風帶來的大雨導致長內川水位上升＝12日下午、岩手縣久慈市（岩手縣河川課提供）

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