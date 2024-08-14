四大啤酒公司銷售增加＝價格上漲和日圓疲軟所影響

Newsfrom Japan

四大啤酒公司於13日發布2024年6月中期合併財務報表（國際財務報告準則）。受到價格上漲和日圓貶值的推動等，包括三得利控股公司在內的所有公司的銷售額收入均有所增加。三得利控股公司、朝日控股公司、麒麟控股公司淨利皆實現成長，札幌控股公司淨利或虧損扭虧為盈。

三得利控股公司方面，雖然啤酒銷量低於去年同期，但三得利天然水等主力產品銷量成長，飲料食品領域銷售收入較去年同期成長9.1%。朝日集團控股公司在酒精飲料和飲料業務中成功提高價格、並積極推出高價產品，在國內外表現良好，預計全年獲利預測將會上調。

麒麟控股公司的新國產啤酒品牌「晴風」和燒酒高級「冰結」也順勢推動其業績。另一方面，由於對其澳洲子公司Lion的資本結構進行審查，該公司也下調全年淨利潤預測。札幌控股公司的啤酒生意表現良好。除日本外，由於日圓貶值的影響，北美地區的銷售額也有所增加。



在啤酒餐廳乾杯的公司職員們（資料）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]