石破茂希望投入自民黨總裁選舉＝拉票正式開跑

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首相岸田文雄宣布不參加9月的自民黨總裁選舉後，14日的黨內掀起「後岸田」時代的選舉運動。前幹事長石破茂已明確表示，如果能得到推薦他的20人，他就會出馬參選。表現出競選興趣的秘書長茂木敏充，也在先前會見副總裁麻生太郎。

石破茂14日在台灣台北舉行的記者會上宣布，「如果能得到20個像願意幫忙競選的人，我一定競選總裁。」如果石破出馬的話，將是第五次競選。不過黨內一些人認為能否確保20名提名人也是個問題。

對於首相不參選的決定，茂木敏充表示：「這是一個非常令人失望的決定，將會認真對待它。」隨後，茂木在東京的一家牛排餐廳與麻生太郎進行兩個多小時的對話。茂木非常重視總裁選舉前夕與麻生太郎的合作，已經討論到未來的應對措施。

前經濟安全保障大臣小林鷹之在評論中主張，「每位國會議員都必須進行改革努力，讓黨能感覺獲得重生。」小林鷹之目前得到一些中間層和年輕候選人的支持。

曾參加2021年總裁選舉的前總務大臣野田聖子則發表聲明稱，「我願意與人民合作，推進現在需要進行的改革。」以首相為主的岸田派高層間的討論等黨內團體的幕後活動，也變得更加活絡。

自民黨將於20日在選舉管理委員會上決定總裁選舉日期。投票預計定於9月20日進行。《總裁公選規程》中規定，必須在「選舉日期前12天」進行通知，但也有人提議將選舉期限延長至15天左右，以呼籲該黨的「刷新改革」。總裁選舉預計將有734張選票進行角逐，其中包括367張國會議員選票和同等數量的黨員選票。



正在台灣訪問的自民黨前幹事長石破茂（中）舉行記者會＝14日、台北市

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