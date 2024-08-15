東海道新幹線東京至名古屋間16日全天停駛＝航空服務也受影響

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隨著7號颱風逼近，東海道新幹線從16日起全天取消東京至名古屋之間的列車，名古屋和新大阪之間運行的列車數量也將大幅減少。東北、上越和北陸新幹線等也將於當天中午至晚上間可能會出現嚴重延誤或取消。日本航空及全日空航空則是決定取消總計471趟往返羽田機場和成田機場的航班。

根據JR東海表示，「Kodama」號列車（所有座位均為自由席）將於16日在名古屋和新大阪之間，每小時運行約兩趟。根據了解，17日當天也可能停駛，因此15日將加開東京至新大阪間共8趟指定席的特別列車。

這是東海道及山陽新幹線自去年8月以來的首次計劃停運，當時名古屋和岡山之間的服務因颱風而全天取消。JR東海則呼籲乘客改變旅行計畫。

另一方面，如果先前地震事態未有變化，因南海海槽地震「臨時資訊（特大地震警報）」的發布，而在三島站至三河安城站之間實施的緩慢行駛，將會從15日下午5點開始恢復正常速度。



進入JR東京車站的東海道新幹線車輛＝2023年7月

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