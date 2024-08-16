二戰結束滿79年追悼會＝重申和平誓言，天皇陛下稱「深刻反省」

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8月15日是二戰結束滿79年之日，政府在日本武道館（東京千代田區）舉行全國戰没者追悼式。儀式中天皇及皇后兩陛下、首相岸田文雄及其家屬等4023人出席，一同為大約310萬罹難者的靈魂祈禱，並重申和平誓言。天皇陛下在致詞中再次表達哀悼之意，並稱「深刻反省」。

受到新冠肺炎疫情影響，截至去年，追悼式規模已連續四年縮減，但今年起則沒有任何限制。

儀式於上午11點50分左右開始，時隔五年再度演奏國歌。隨後，所有出席者從中午開始默哀一分鐘。天皇陛下隨後朗讀表示：「回想戰爭結束以來的漫長和平，回顧過去，基於深刻反省，我真誠地希望戰爭的災難不再重演。」

而在先前，岸田首相在致詞中表示，「我們絕不會重蹈戰爭的覆轍。戰爭結束已經79年了，但無論時間過去多久，我們都會超越世代繼續傳承下去」。今年的致詞中也沒有提及對亞洲國家的責任。

居住於福島市的安齋滿（86歲）在五歲時，父親因戰爭引發疾病在中國去世，他在追悼會上提到了家屬的老化問題。「現在是我們這些遇難者家屬，持續傳遞戰爭悲劇和和平重要性的時候了。當我們失去傳遞經驗教訓的機會時，我們作為講故事的人，必須為了我們的子孫肩負使命傳遞下去」。

根據厚生勞動省稱，當天有3,055名死者家屬參加，其中只有2名戰死者配偶參加。年紀最大的97歲，最小的3歲。截至8日，預定參加的罹難者家屬（3,215人）中，高達47.1%（1,513人）是二戰後出生的，創下最高比例。



全國戰没者追悼式中默禱的天皇、皇后兩陛下＝15日正午、東京都千代田區



全國戰没者追悼式中出席的天皇、皇后兩陛下＝15日上午、東京都千代田區



全國戰没者追悼式中致詞的岸田文雄首相＝15日上午、東京都千代田區



全國戰没者追悼式默禱的列席者＝15日上午、東京都千代田區

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