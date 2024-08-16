7號颱風安比逼近房總半島海岸＝風力極強，嚴密警戒線性將水帶

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8月15日晚間，超級颱風7號「安比」在八丈島以南海域向北移動。預計16日下午將移向房總半島沿岸，隨後逐漸向東北移動。包括太平洋沿岸的伊豆群島、關東、東北地區預計將出現強風大雨，日本氣象廳和國土交通省已呼籲高度警覺。

到16日夜間，關東地區各縣、伊豆群島、山梨縣有可能形成由一系列發達雨雲組成的線性降水帶。

日本氣象廳主任預報官立原秀一在記者會上表示，預計16日晚至夜間，颱風將出現千葉縣和茨城縣沿海，預計將出現風雨高峰。「道路標誌和其他飛行物體墜落可能導致受傷」。可能出現相當於8月份一個月的降雨量，增加了河流上漲和氾濫、低窪地區洪水和山崩的風險。

國土交通省河川保全企劃室主任尾松智說：「我們要求人們遠離大海和河流，請確認所在地的疏散目的地，並做好停電和停水的準備。」

15日晚間9時，7號颱風安比在八丈島東南約210公里處的海域，以每小時20公里的速度向北行駛。中心氣壓為950百帕，最大風速為45m/s。方圓130公里範圍內有風速25m/s以上的風暴區，東南側500公里、西北側280公里範圍內有15m/s以上強風的區域。

預計16日伊豆群島和關東地區最大瞬時風速為每秒60公尺，東北地區為45公尺，東海地區為35公尺。伊豆群島和關東地區的波浪高度為10公尺，東北地區為8公尺，東海地區為6公尺。

截至16日下午6點的24小時預計降雨量，關東甲信地區為300毫米，東海地區為200毫米，東北地區為120毫米。此後，截至17日下午6點，東北地區降雨量為200毫米，關東甲信地區降雨量為150毫米。



日本氣象廳和國土交通省官員，就第7號颱風逼近關東地區舉行記者會＝15日上午、東京都港區

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