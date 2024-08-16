東京股市回升至3萬8000日圓水準＝美國經濟衰退和日圓貶值效應

Newsfrom Japan

8月16日東京股市的日經指數持續大幅上漲。由於對美國經濟的擔憂消退，日圓持續走弱，讓買盤成為主導，價格一度較前一日上漲1400日圓以上。日經平均指數收在3萬8062.67日圓，上漲1336.03日圓，自8月1日以來約兩週再度重返3萬8000日圓水準。這也是今年以來的第二大增幅。

美國主要股指於15日均上漲，反映經濟指標顯示美國消費支出穩健、以及就業環境改善。東京市場延續這一趨勢，從交易一開始就出現了廣泛的買盤，推高了以半導體相關股票為首的指數，這對日經平均指數產生很大影響。

即使到了午後，上漲動能依然不減，漲幅擴大。由於對美國經濟的擔憂、以及日本銀行追加升息導致日圓升值，日經平均指數已恢復至暴跌2200日圓以上之前的水準。一家大型證券公司私下表示，「美國經濟指標，恰到好處地平衡了經濟擔憂的下降，和美國利率下降的預期。」



顯示日經股票平均價格收盤價的螢幕＝16日下午、東京都港區的股市交易公司

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]