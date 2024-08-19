自民黨總裁選舉：石破茂預計本週内宣布參選、小泉進次郎「認真考慮中」

Newsfrom Japan

自民黨前幹事長石破茂（67歲）於18日宣布，打算最早本週在該黨9月總裁選舉中宣布參選。有關獲得必要的20名推薦人一事，石破在東京向記者強調，「已經幾乎實現這一目標。」這也是石破的第五次參選。

石破解釋說，「有些人最近新宣布參選，所以我們需要確認（推薦人）相關作業，我想在本週前半進行確認。」他也正考慮在家鄉鳥取發表競選聲明。當晚，石破在東京會見來自二階派的前總務大臣武田良太和脫離麻生派的前防衛大臣岩屋毅。貌似開始為總裁選舉開始鋪路。

總統選舉競爭激烈，預計超過10名候選人將被提名。黨內期待已久的候選人、前環境大臣小泉進次郎（43歲）18日在橫濱舉行記者會並表示「我想認真考慮並做出決定」。

前經濟安全大臣小林鷹之（49歲）在家鄉千葉縣八千代市對記者表示，「很高興我的名字被提及，我將自己決定自身進退」。小林也展示自己跑步的樣子，他計劃19日召開記者會，正式宣布參選。

同樣熱衷於競選的前總務大臣野田聖子（63歲）在富山市發表演說時，提到派別解散是導致競選混戰的因素。她說：「自民黨過去許多有才華的人，即使想舉手也因為派系壓力而無法舉手，處於一種不自然的情況。」

經濟安全擔當大臣高市早苗（63歲）在X（以前推特）上發文稱，「我決心承擔起治理國家的責任」，強調她參選的願望。在東京的一場演講中，與會者敦促她競選，她也回應說：「將非常認真地對待它。」

內閣官房長官林芳正（63歲）繼續與東京的親岸田議員進行協調，希望爭取推薦人。

數位部長河野太郎（61歲）也打算參加總裁大選。前內閣官房長官加藤勝信（68歲）、外務相上川陽子（71歲）、經濟產業大臣齊藤健（65歲）、秘書長茂木敏充（68歲）也對選舉表示興趣。



自民黨前幹事長石破茂接受記者採訪＝18日上午、東京都港區



自民黨前經濟安全擔當大臣小林鷹之接受記者採訪＝18日上午、千葉縣八千代市



自民黨前環境大臣小泉進二郎召開記者會＝18日下午、橫濱市



前自民黨經濟安全擔當大臣小林鷹之在家鄉跑步樣態＝18日上午、千葉縣八千代市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]