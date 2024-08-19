小林鷹之宣布參選自民黨總裁＝明言要做「徹底擺脫派系的選舉」

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前自民黨經濟安全擔當大臣小林鷹之（49歲）19日在國會召開記者會，宣布競選9月份的黨總裁選舉。有鑑於圍繞派系私用資金事件遭受嚴厲批評，他強調自己將會「讓新的自民黨重生」。他宣稱，「我們將消除派系，徹底舉行選舉。不會要求舊派系的任何支持。」雖然有十多個參選名字都被討論中，但小林鷹之是首個宣布參選的。

據自民黨幹部表示，總統選舉的最終時間表將「於9月12日公佈，並於9月27日計票」。總裁選舉管理委員會將於20日做出正式決定。

小林表示將會公布例如使政策活動成本等更加透明的政治改革政策。他也呼籲黨內廣泛支持他，並表示：「我們將注重能力和經驗，匯聚各代人的力量。」

小林首先將經濟領域作為其重大政策，聲稱「經濟將優先於公共財政。現在是踩油門的時候了。」他表示，透過加強產官學界、以及國家和地方政府之間的合作，日本將「發展引領世界的戰略產業」。

有關修憲議題，小林將擬定緊急狀態條款的制定，和將自衛隊的配備定位為「緊急問題」，並表示當選後會盡快提交國會。



前經濟安全大臣小林鷹之在記者會上宣布競選自民黨總裁選舉＝19日下午、東京都千代田區

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