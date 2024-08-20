自民黨總裁選舉預計9月27日投開票＝選舉期間延長

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自民黨於8月20日當天，在黨本部召開總裁選舉管理委員會（逢澤一郎擔任委員長）會議，首相岸田文雄繼任者的總裁選舉將按「9月12日公佈、27號投開票」的日程舉行。過去選舉期通常為12天，但有鑑於派系私用資金醜聞，為了呼籲黨的「改革」，選舉期程改為15天，這也是自1995年以來最長的選舉期間。

幹事長茂木敏充，在20日的記者會上表示，「自民黨擁有了解各種政策的人士。為了向黨內進行地方遊說和討論及向國民解釋，需要有較長的時間」。

有關總裁選舉日程，先前也有「5日宣布、20日投開票」的提案。由於首相正在考慮訪問美國，以配合9月24日開始的聯合國大會一般性辯論演講，因此黨內最後選擇於首相返回日本後才選定繼任者的日期。

有關總統選舉，前經濟安全保障大臣小林鷹之（49歲）率先宣布參選。預計前幹事長石破茂（67歲）最快將於22日發表聲明，官房長官林芳正（63歲）最快將於本週發表聲明，數位大臣河野太郎（61歲）預計將於26日發表聲明。包括這4個人在內，共有超過10個名字正在被談論中。



在自民黨總裁選舉管理委員會上發言的委員長逢澤一郎（中央右）＝20日上午、東京・永田町



出席記者會的自民黨幹事長茂木敏充＝20日上午、東京・永田町黨本部

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