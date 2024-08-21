小泉進次郎將競選自民黨總裁＝石破茂預計24日宣布

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前自民黨環境相小泉進次郎（43歲）已確認將參加9月的黨總選舉。相關人士於20日證實這項消息。外界強烈認為小泉進次郎因其受歡迎且年輕，將成為備受期待的候選人。在總裁大選中，前經濟安全保障大臣小林鷹之（49歲）先前已宣布參選。兩名候選人年齡都在40多歲左右，這相當罕見。前秘書長石破茂（67歲）已開始安排24日將在家鄉鳥取發表參選聲明。

自民黨於20日決定，將於「9月12日宣布總裁告示，並於27日投開票」。預計選舉期將為15天，是自1995年現行規則實施以來最長的一次。針對派系私用資金引發的嚴重政治不信任，自民黨希望透過激烈辯論推動「黨的刷新」。

小泉進次郎是前首相純一郎的次子。他很早就被視為未來的「首相候選人」，並經常在民調中名列下一任首相的熱門候選人之列。他與前首相菅義偉關係密切，菅義偉對議會無黨派議員具有相當影響力。對於他對總裁選舉的回應，菅義偉18日表示，「我想認真思考後並做出決定。」

總裁選舉中目前有超過10個名字被談論中。20日，小林鷹之參觀眾議院大樓內的黨派議員辦公室，呼籲尋求支持。數位大臣河野太郎（61歲）在首相官邸會見岸田總理，官方正在做出調整，將於26日發佈公告。秘書長茂木敏充（68歲）與菅義偉先前共進晚餐，貌似就黨內情勢交換意見。



前環境大臣小泉進次郎



前經濟安全大臣小林鷹之（右）向自民黨議員尋求支持＝20日上午、國會内



自民黨前幹事長石破茂接受記者採訪＝20日上午、東京・永田町黨本部



自民黨幹事長茂木敏充前往與前首相菅義偉共進晚餐＝0日上午、東京都港區

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